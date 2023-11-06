Дача Обамы, избушка Гейтса: сколько стоят самые дорогие дома в мире

В штате Массачусетс, США, выставили на продажу особняк, в котором когда-то жили певицы Мэрайя Кэри и Бейонсе. Домишко оценили в 13,75 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей). И это еще не самая дорогая недвижимость на свете. «Вечерняя Москва» выяснила, сколько стоят самые роскошные чертоги в мире.

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Не город, а песня!

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Жилище, выставленное на продажу, находится в курортном городке Эдгартауне на острове Мартас-Винъярд («Виноградник Марты» — в переводе с английского).

Это тихое красивое место для семейного отдыха облюбовали многие представители американских сливок общества. Имя хозяина особняка не разглашается. Но имена знаменитых квартиросъемщиков риелторы не скрывают. Кстати, муж Бейонсе, рэпер Джей-Зи, упоминает «Виноградники Марты» в песне, которую сочинил еще в 2002 году. На участке площадью почти 900 соток расположен особняк площадью почти 900 квадратных метров. В доме семь спален, 10 ванных комнат, панорамные окна, дровяной камин.

На территории усадьбы есть гостевой домик, стильная беседка, бассейн, тренажерный зал с сауной и массажным кабинетом.

Дачка Обамы

Прямо через пруд от упомянутого участка в Эдгартауне на 11,7 гектара раскинулась «фазенда» экс-президента США Барака Обамы. Он тоже — большой фанат этих мест. В 2019 году Барак с женой Мишель купили свой домишко за 11,75 миллиона долларов (1,1 миллиарда рублей). Площадь «теремка» почти 650 квадратных метров, имеется семь спален, восемь ванных, кухня, гостиная с бильярдным столом, зал для совещаний и терраса. На территории оборудован бассейн и выход к частному пляжу. Свое 60-летие в 2021 году Обама отпраздновал именно на этой даче. Поздравить приходила и Бейонсе, которая тогда была его соседкой.

Без выключателей

Дачный участок миллиардера Билла Гейтса на озере Вашингтон называется Xanadu 2.0 и занимает чуть больше 200 соток. Зато построенную на нем четырехэтажную «избушку» эксперты оценивают в 125 миллионов долларов (11,6 миллиарда рублей). В доме восемь спален. Акустическая система устроена так, что музыка «перетекает» за хозяином, когда он переходит из одного помещения в другое или купается в бассейне. Пляжный песок на участок завозят с карибского острова Сент-Люсия.

Опустевшее гнездо

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2016 году, но вокруг их общей «дачки» в Провансе под названием «Шато Мираваль» до сих пор идут суды. Это целое винодельческое хозяйство, которое они купили за 67 миллионов долларов (6,1 миллиарда руб лей) в конце 2000-х. На территории 400 гектаров можно устроить заповедник: тут и лес, и оливковая роща, виноградники и водоемы.

Также на территории сохранились постройки XVII века. В доме 35 спален, банкетный зал, спа-центр, два тренажерных зала, два бассейна, кинотеатр, вертолетная площадка. В 2021 году Джоли «загнала» свою часть имения российскому миллиардеру Юрию Шефлеру. Брэд Питт в бешенстве подал иск об аннулировании сделки.

Переходящий вымпел

Много супердорогих объектов на французской Ривьере. Настоящая жемчужина — вилла «Леопольда» в живописном местечке между Ниццей и Монако. Ее построил в 1902 году король Бельгии Леопольд II. Сегодня эксперты оценивают ее стоимость в 750 миллионов долларов (70 миллиардов рублей). Общая площадь виллы 2690 «квадратов».

Внутри 11 спален, 14 ванных комнат. В разное время «Леопольду» намеревались купить российские богачи — то Роман Абрамович, то Михаил Прохоров. Но в итоге многолетняя хозяйка дворца Лили Сафра — вдова бразильского миллиардера ливанского происхождения Эдмонда Сафра — продала архитектурное сокровище знатной французской семье МарньеЛапостоль, но и та выставила объект на продажу.

ЦИФРА

1,9 миллиона рублей за «квадрат» стоит элитное жилье в Москве. Средняя цена супердорогого объекта недвижимости — 665,7 миллиона рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Волкова, сертифицированный финансовый консультант, инвестор: