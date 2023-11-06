Эксперт назвал сроки окончания бума на рынке недвижимости

Максимальный подъем цен на вторичное жилье в России произойдет в ноябре текущего года, после чего рост прекратится. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал гендиректор портала недвижимости «Мир квартир» Антон Луценко.

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По его словам, стоимость квадратного метра на вторичном рынке сейчас приближается к ценам в новостройках. Собственники ориентируются на ценники застройщиков и стремятся продать свои квартиры не дешевле, чем купили их в новостройках, отметил эксперт.

Кроме того, на взлет цен повлиял быстрый рост ипотечных ставок. Желая получить кредит на максимально выгодных условиях, покупатели активизировались на рынке. По словам Луценко, когда ключевая ставка достигнет пика, а это произойдет в ноябре, динамика цен изменится.

В октябре, несмотря на подорожание ипотеки, стоимость недвижимости продолжала расти во всех крупных городах России, за исключением Кирова. Больше всего выросли цены в Махачкале (+14,9%), Магнитогорске (+14,7%), Чебоксарах и Челябинске (+11,8%). Минимальный рост отмечен во Владивостоке, Якутске, Ульяновске и ряде других городов.