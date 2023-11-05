В Турции сообщили о росте средней стоимости аренды квартир

Ранее сообщалось, что в Турции запретили сдавать жилье туристам без разрешения властей. Отмечается, что новое правило будет распространяться только на жилье, которое сдается в аренду на срок до 100 дней. Разрешение на аренду жилья будет выдавать Министерство культуры и туризма, в том числе через канцелярию региональной администрации. При этом перед входом в предлагаемое в аренду жилье будет помещаться специальная табличка.