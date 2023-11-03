Эксперт объяснил рекордное снижение предложения по аренде квартир в Москве

Говорить о том, что рынок чувствует себя как-то плохо или на нем произошли существенные изменения, нельзя. Однако по факту предложения на нем стало меньше - клиенты сейчас в большей степени уходят в аренду. Это происходит ввиду того, что ипотека стала менее доступной. Те клиенты, которые, например, планировали покупать "вторичку", сейчас отложили эту историю "до лучших времен". Ставка высокая, и если сравнивать ежемесячные арендные платежи с выплатами по ипотеке, то ипотека получится дороже в два раза. То есть предложений по аренде становится меньше, хотя буквально еще полгода назад ситуация была другой - предложений по аренде было больше, и арендодатели были вынуждены искать потенциальных клиентов и снижать цену, чтобы сдать квартиру.

Дмитрий Ракута Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости