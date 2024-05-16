Один из банков выступил за снижение ставки по семейной ипотеке для многодетных

ВТБ выступает за модернизацию семейной ипотеки после 1 июля. Он счел необходимым понизить ставку по ней при рождении у заемщиков третьего и последующих детей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу банка.

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Недавно Минфин счел целесообразным с 1 июля повысить до 12% ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет. ВТБ, в свою очередь, отметил, что считает важным вопросом фокусирование на многодетных заемщиках.

В банке считают, что сейчас требуется внедрение дифференцированной шкалы ставок. Они будут снижаться при рождении у клиентов третьего и последующих детей. Кроме того, в связи с удорожанием жилья в регионах банк предлагает пересмотреть лимиты по госпрограммам.

Ранее «Известия» со ссылкой на компанию «Метриум» сообщили, что на рынке новостроек столицы зафиксировано падение доли ипотеки. В фирме отметили, что в общей сложности по рынку новостроек к концу апреля 2024 года заемщики ипотеки заключили 69% от общего числа договоров долевого участия в Москве против 84% в конце 2023 года.