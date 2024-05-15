Стало известно, на что живут богатые россияне

Россияне, которые относятся к обеспеченной группе людей, работают по найму. При этом они имеют дополнительный пассивный доход, сообщает РБК со ссылкой на результаты дебютного исследования НИУ ВШЭ, посвященного доходам 10% населения с самыми большими доходами.

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В материалах говорится, что средний доход на человека в месяц достигает 227 тысяч рублей. На семью с одним ребенком сумма составляет 500 тысяч рублей и 660 тысяч рублей на семью с двумя детьми.

Наибольшая доля обеспеченных россиян (57%) — в Москве и Подмосковье. Около 12% проживают в миллионниках, 16% — в городах с численностью от 100 тысяч человек до 1 миллиона. На жителей населенных пунктов численностью менее 100 тысяч человек приходится 4% выборки. Отмечается, что у обеспеченных граждан есть «трудовое лицо». Они получают основной доход за счет работы.

«Для 61% источником основного личного дохода является работа по найму. Собственный бизнес в качестве главного источника заработка указали 28%», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) достигнет в 2024 году 84 тыс. рублей.