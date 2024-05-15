Экономист назвал лучший способ уберечь деньги от инфляции

Для простых людей сейчас доступен единственный инструмент, который действительно может помочь уберечь деньги от инфляции, и это банковский вклад, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Лучший способ сохранить средства он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее в Центральном Банке спрогнозировали рост цен в России. По прогнозу регулятора, во втором квартале 2024 года годовая инфляция в России составит 7,7 процента. При этом в январе-марте показатель базового роста потребительских цен находился на уровне в 6,5 процента.

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«Для простых людей доступен единственный сейчас инструмент, который можно признать разумным — это банковский вклад. Во-первых, там гарантировано застрахована сумма до 1,4 миллиона рублей, вам в любом случае выплатят эти деньги. Во-вторых, там сейчас приличные проценты, 16 процентов годовых. Сравните прогнозируемую на уровне 7,7 процента инфляцию и 16 процентов в банке — это беспрецедентный случай, потому что, как правило, банковский процент не превосходит инфляцию», — поделился аналитик.

Он также объяснил, почему не стоит вкладываться в валюту с целью сбережения средств. По словам эксперта, рубль все-таки медленно обесценивается по отношению к доллару, евро и юаню. «Вы же будете покупать валюту по курсу продажи банка, то есть по более высокой ставке, а продавать, когда вам понадобятся рубли, по курсу покупки банка, то есть по более низкой ставке», — сказал эксперт. Разница между ними составляет около 10 процентов, отметил Беляев. То есть для того, чтобы выйти хотя бы в ноль при продаже валюты, необходимо, чтобы курс рубля по отношению к доллару упал как минимум на 10 процентов.

Покупку техники ради того, чтобы сберечь деньги от инфляции, собеседник «Ленты.ру» тоже счел нецелесообразной. «Технику надо покупать тогда, когда она вам действительно нужна. Если у вас сейчас возникло желание сменить что-то из техники или вы понимаете, что в ближайшее время все равно вы будете менять, тогда есть смысл, потому что естественно она подорожает. А вот покупать про запас смысла нет никакого, потому что есть такое понятие как моральное старение, да и техническое старение, и мода есть на ту же технику. Каждый раз выходят новые изделия, которые более и более совершенны», — пояснил он.

Существую и более сложные финансовые инструменты, при помощи которых можно полностью уберечь средства от инфляции и даже получить дополнительный доход, но для их использования нужно обладать специальными знаниями и навыками, рассказал экономист. «Это надо специально осваивать основы биржевой игры, вложение в ценные бумаги, можно даже играть на валютных курсах, но, если вы хотите сберечь от инфляции, это должна быть ежедневная кропотливая и профессиональная работа», — заключил он.

Ранее в Центробанке сообщали, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны, привлекающих наибольший объем депозитов, приблизилась к отметке в 15 процентов.