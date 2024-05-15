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В России хотят ввести стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

В новом законопроекте депутаты предложили уравнять расходы жителей на коммунальные платежи во всех регионах России. Для чего это нужно – читайте на «ФедералПресс».

В России хотят ввести стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ
© РИА Новости
«Установить по всей стране единый федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на ЖКХ – для одиноких пенсионеров и многодетных семей он не должен превышать 10 %», – следует из документа.

Остальным гражданам предлагают платить 15 %. Отмечается, что сейчас во многих городах показатель составляет 22 %. Однако в Петербурге –14 %, а в Москве – 10 %. Отмечается, что иногда в субъектах с низких уровнем жизни, платежи выше. Предлагается ввести единый стандарт. Отмечается, что с таким поручением ранее обращался председатель правительства Михаил Мишустин, но оно не было выполнено. По мнению депутатов, если уравнять доли расходов на ЖКХ, то можно помочь нуждающимся и снизить задолженности абонентов, сообщают «Известия». Задолженность за 2023 год составила 833,5 млрд рублей. Ранее россиянам рассказали, для кого отменят комиссию за квартплату. Под льготу попадают несколько категорий россиян.

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