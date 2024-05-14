Следователям хотят разрешить приостанавливать денежные переводы

Кандидат в министры внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступил за предоставление следователям возможности прибегать к приостановке банковских операций в экстренных случаях без решения суда. В Совете Федерации он заявил, что принятие данной меры является необходимостью, передает ТАСС.

© РИА Новости

По мнению Колокольцева, следует также получать сведения банков и операторов связи без судебного решения в ряде случаев.

«Мы считаем, что необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, не требующих отлагательства», - подчеркнул кандидат в министры внутренних дел РФ.

Ранее сообщалось, что межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям согласовала дополнительные меры по минимизации рисков на территориях отдельных субъектов РФ.