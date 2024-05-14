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В Минфине захотели помочь малоимущим россиянам

В Министерстве финансов (Минфине) рассматривают возможность ввода субсидий для представителей наименее обеспеченных слоев населения. Об этом заявил кандидат на пост главы ведомства Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

В Минфине захотели помочь малоимущим россиянам
© ТАСС

Он подчеркнул, что речь идет о возможной корректировке налоговой системы. В качестве меры поддержки предлагается ввести вычеты для семей, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

«Добавим механизм субсидий для поддержки наиболее нуждающихся категорий людей», — пояснил Силуанов в ходе выступления на заседании Госдумы.

Кандидат на пост министра финансов добавил, что ведомство вынесет на рассмотрение депутатов соответствующую инициативу после ее проработки.

«Именно в таком ключе будем обсуждать налоговую систему, делать предложение», — резюмировал он.

Проработать подобную инициативу изначально предложил президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. В частности, он призвал ввести в стране дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Для обеспеченных граждан он предложил увеличить ставки, а для семей, нуждающихся в господдержке, напротив, — снизить нагрузку.

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