«Точка» объявила о выплате 8 млрд рублей клиентам со счетами в Киви-банке

«Точка» объявила о завершении выплат почти трем тысячам клиентов, чьи деньги оказались заморожены на счетах Киви-банка, у которого ранее была отозвана лицензия. Об этом пишут «Известия».

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Банк России принял решение об отзыве лицензии у Киви-банка в феврале. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России. Мера в отношении банка была принята из-за того, что он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Зампред ЦБ России Ольга Полякова отмечала, что банк был известен переводами в адрес теневого игорного бизнеса, похищенных средств в пользу подставных лиц, а также другими нелегальными финансовыми услугами.

Страховые выплаты клиентам Киви-банка осуществляло Агентство по страхованию вкладов. Однако, по данным «Точка», часть сумм, «зависших» на счетах, не покрывались страховыми выплатами.

«Наше решение не имело прецедента в банковской сфере, поэтому мы не могли обратиться к опыту рынка, чтобы заимствовать готовые подходы и процессы. В кратчайшие сроки команда «Точки» придумала и запустила сложный процесс уступки прав требований к Киви и выплат клиентам, чтобы восстановить работу их бизнеса», - пояснил СЕО «Точки» Андрей Завадских.

Он отметил, что всего трем тысячам клиентов было выплачено 8 млрд рублей и «можно констатировать, что слово мы сдержали».