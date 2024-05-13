Экономист дал прогноз по подорожанию электроники в России

Экономист Филипп Кравченко заявил, что в ближайшее время может вырасти стоимость электроники. Он также поделился информацией о причинах подобного изменения цен. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт отметил, что китайские компании, занимающиеся производством полупроводников, обратились к своим партнерам с предупреждением о росте стоимости оборудования. Это объясняется увеличением цены металлов, которые применяются при производстве электроники.

"Это причина, по которой в ближайшее время стоимость компьютеров может взлететь на 15–20 процентов. Остальные виды техники также подорожают, но пока сложно сказать, какие именно. Вероятно, большая часть бытовой техники также будет стоить дороже", – отметил Кравченко.

Специалист также уточнил, что подорожание коснется продукции не только иностранных, но и российских производителей. По его словам, отечественные компании тоже покупают полупроводники именно у китайских брендов.

В связи с этими обстоятельствами эксперт посоветовал приобретать всю необходимую технику в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что ее цена может существенно вырасти уже к середине лета.

Кроме того, специалист предсказал рост стоимости автомобилей, в которых также используются такие компоненты. Однако он уточнил, что этот скачок стоимости произойдет только осенью.

Ранее сообщалось, что во втором полугодии 2024 года недорогое вино из Италии, Испании и Франции вырастет в цене в российских магазинах. Его стоимость увеличится на 35% по сравнению с показателями аналогичного периода 2023-го. Таким прогнозом поделился исполнительный директор одной виноторговой компании Александр Липилин.