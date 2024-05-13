Экономисты предупредили о последствиях отмены НДФЛ для малоимущих

Решение об отмене НДФЛ для малообеспеченных россиян принесет больше вреда, чем пользы, убежден доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб. По его мнению, это спровоцирует рост числа граждан в этой категории, а также увеличит объемы серых зарплат. Вместо «игры» с налогами нужно искать другие формы поддержки нуждающихся граждан, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, власти планируют обсудить с профсоюзами и работодателями освобождение от НДФЛ граждан с низкими доходами. Такой пункт есть в Генеральном соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей (РСПП) и правительством на 2024–2026 годы. В нем отмечается, что в России установят минимальный необлагаемый налогом уровень дохода.

В России не используется прогрессивная шкала налогообложения, выплаты устанавливаются в зависимости от соответствующей ставки, напомнил эксперт.

«Если подобные действия будут предприняты, то у определенной части наших граждан сразу же возникнет достаточно много соблазнов перейти в категорию малообеспеченных. И я предполагаю, что это может как раз увеличить объем так называемых серых зарплат и прочего», — объяснил он.

В России вообще не следует менять систему налогообложения, в том числе вводить прогрессивную шкалу, убежден Твердохлеб. Сумма налога, по его мнению, должна быть единой вне зависимости от доходов физлиц, а малоимущие граждане должны иметь право на дополнительные меры поддержки и субсидии. Если систему начнут менять, то это приведет к серьезным издержкам, считает экономист.

Отмена НДФЛ для определенной части населения также приведет к тому, что власти будут искать новые источники пополнения бюджета, а это, в свою очередь, вызовет рост налогов для остальной части населения, подчеркнул Твердохлеб.

Президент РФ Владимир Путин до этого заявил, что россияне в целом готовы к переходу к системе прогрессивного налогообложения. По его мнению, общество воспримет реформу «абсолютно нормально».