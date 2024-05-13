Ряду граждан РФ начнут индексировать пенсии дважды

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб анонсировала индексацию страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров два раза в год с 2025 года, передает РИА Новости.

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Как указала Бессараб, пенсии для неработающих пожилых граждан начнут индексировать с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля - на процент доходов от инвестиционного портфеля. По ее словам, социальные выплаты, как прежде, будут повышаться с 1 апреля. Член комитета Госдумы подчеркнула, что в общей сложности в стране насчитывается 43 млн получателей всех видов пенсий.

Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что в 2024 году прожиточный минимум пенсионера в России достиг 13 290 рублей. Она сообщила об увеличении суммы более чем в два раза (на 6892 руб.) за последние десять лет.

Иванова-Швец отметила, что реальный размер пенсии определяется по формуле, в которой учитывают количество заработанных пенсионных баллов и добавляется фиксированная часть (в 2024 году — 8134,88 руб.).