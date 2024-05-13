В России выросли продажи коньяка

В России зафиксирован рост продаж коньяка за первые четыре месяца текущего года. Так, показатель увеличился на 7,3% в натуральном выражении год к году, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля.

Также отмечается, что продажи водки возросли на 6%. Ведомство обратило внимание на то, что в общей сложности продажи коньяка в РФ за указанный период составили 2,622 миллиона декалитров, водки — 22,689 миллиона декалитров.

Кроме того, в стране наблюдается рост продаж виноградных вин — на 27,8%, до 11,025 миллиона декалитров, шампанских и игристых вин — на 36,5%, до 4,498 миллиона декалитров, ликерных вин — на 67,2%, до 553,7 тысячи декалитров. В целом же объем продаж алкогольной продукции (в список не входит пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха) возрос за январь — апрель на 20,1%, до 62,925 миллиона декалитров.

Ранее «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли сообщили, что покупатели в торговых сетях стали чаще интересоваться российскими винами. На них, как уточнили в организации, приходится более половины всего реализуемого объема винной продукции в торговых сетях.