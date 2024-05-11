Эксперт объяснила, как составить личный финансовый план

Для того, чтобы грамотно распоряжаться своими деньгами, необходимо четко знать свою цель, а также иметь уже готовый финансовый план. Последний представляет собой документ, где в одном месте собраны все ваши активы, расписаны поставленные вами задачи, а также способы их достижения. Он необходим, чтобы правильно оценить свои финансовые возможности, грамотно контролировать деньги, делать серьезные покупки и не считать при этом каждую копейку, говорит эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Соловиченко.

При этом очень важно составлять план именно на бумаге, а не в голове, подчеркивает она. В противном случае его не удастся реализовать. Причем составить этот план можно на любой срок - месяц, год, пять или десять лет.

С чего начать?

"Составление финансового плана состоит стоит начать с анализа личного бюджета. Это можно сделать в 5 простых шагов", - говорит Соловиченко.

Шаг 1: Подсчитайте доходы

Здесь имеются в виду все поступающие в семью деньги, даже пенсия бабушки и стипендия сына. Помимо регулярных доходов, например зарплаты, нужно понять, какие активы вы имеете (инвестиции, депозиты, недвижимость) и какой доход они приносят.

Шаг 2: Подсчитайте расходы

"При подсчете расходов важно быть честным с собой и записывать все расходы, даже на чашку кофе. Ведь мелкие расходы "съедают" в итоге крупные суммы. Кстати, налоги также входят в графу "расходы"", - объясняет Соловиченко.

Шаг 3: Сопоставьте доходы и расходы

Так вы поймете свои финансовые возможности, какие цели вам доступны, сколько можно откладывать в месяц, в также и то, на чем вы теряете деньги, говорит эксперт. Это позволит вам увидеть тенденции. Например, если на такси в месяц у вас уходит столько же денег, сколько и на продукты, возможно, стоит почаще использовать общественный транспорт.

Шаг 4: Сократите необязательные траты

Снизив свои расходы, вы сможете также понять, какую сумму вы готовы откладывать ежемесячно без ущерба для качества жизни.

"Анализ текущего финансового состояния поможет вам создать бюджет, который будет отражать ваши будущие доходы и расходы. Бюджет должен быть сбалансированным и учитывать ваши долгосрочные и краткосрочные потребности", - советует Соловиченко.

Определите основную цель вашего финансового плана и срок ее достижения

Цель должна быть конкретной, с указанием суммы, которую нужно накопить, говорит эксперт. Начните с малого. Например, попробуйте накопить за три месяца 15 000 рублей на новый телефон. Откладывайте на покупку по 5000 рублей с каждой зарплаты, чтобы не покупать товар в кредит.

Затем постепенно переходите к более крупным целям, например, покупка мебели или путешествия.

"Посчитайте, сколько необходимо откладывать, чтобы накопить на цель к запланированному сроку. Для этого разделите сумму, которую нужно накопить, на количество месяцев, оставшихся до даты Х. Сопоставьте полученную сумму с суммой, которую бы реально можете откладывать. Так вы поймете хватит вам денег или нет. Возможно, придется скорректировать сроки достижения цели", - рекомендует Соловиченко.

Создание накоплений

Важным элементом личного финансового плана является финансовая подушка безопасности. Она необходима на случай кризиса, болезни, потери работы.

Размер резервного фонда должен составлять минимум 3 среднемесячных зарплат, говорит эксперт. Считается, что это минимальный срок, в течение которого вы сможете найти новую работу.

По мнению Соловиченко, накопления лучше создавать на банковских счетах под процент, потому что деньгам, которые хранятся под подушкой, серьезно угрожает инфляция.

"Есть два основных метода пополнений своего резервного фонда. Первый - переносить в резерв весь остаток от дохода после оплаты обязательных расходов. Второй - перечислять в свой накопительный фонд 10% от любых поступлений денежных средств", - объясняет она.

Инвестируйте

"Если вы хотите достичь финансовой цели в более короткие сроки, чем позволяет вам ваш бюджет, то вам стоит рассмотреть возможность получения дополнительного дохода за счет инвестиций. Выберите подходящие для вас инвестиционные продукты, исходя из доходности, рисков, сроков и предпочтений", - говорит эксперт.

Например, облигации федерального займа - инструмент надежный и особенно выгодный, если инвестировать в него через индивидуальный инвестиционный счет не меньше, чем на три года. Изучайте информацию, как работать с инвестициями и помните, что инвестиции - это всегда риски.

Начните реализовывать финансовый план

Составить личный финансовый план - только половина дела. Самое трудное - его придерживаться, рассуждает Соловиченко. Каждый день нас подстерегает множество соблазнов потратить деньги на эмоциональные, импульсивные покупки, которые отдаляют наши мечты.

"Важно укладываться в план по каждой статье расходов. Отделите обязательные расходы (еда, транспорт, связь и прочее) от необязательных (развлечение, кафе, спонтанные покупки и т.д.). Установите лимит на необязательные расходы и старайтесь его придерживаться", - советует эксперт.

Обязательные платежи должны составлять около 50-60% доходов. Необязательные - до 30%. Не менее 10% дохода должно уходить в накопления. Если это не так, стремитесь к этим цифрам и пробуйте корректировать план - главное уложиться в бюджет и не залезть в "копилку".

Эксперт также порекомендовала пользоваться надлежащими инструментами, которые помогают контролировать траты - специальные приложения или разделы о расходах в банковском приложении.

Подводя итог, Соловиченко констатировала, что создание личного финансового плана - это процесс, который требует времени и усилий, но он может существенно улучшить ваше финансовое положение и помочь достичь ваших целей. Следуя этим простым шагам, вы сможете получать больше за те же деньги.