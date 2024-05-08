Названы навыки, которые следует прокачать для повышения зарплаты

В современном мире все постоянно меняется. В связи с этим следует прокачивать различные навыки, быть готовым к смене работы, заявила в интервью «Абзацу» клинический психолог Зулия Лоикова.

По ее мнению, среди самых важных навыков особое место занимает обучаемость. Она уточнила, что многие профессии устарели, либо могут устареть в ближайшем будущем.

На фоне этого, добавила она, необходимо проанализировать текущие умения и понять, чему ещё можно и хочется научиться, какие курсы, тренинги помогут в дальнейшем, позволят получить должность с более высокой зарплатой.

«Также важно заботиться о своём здоровье и развивать стрессоустойчивость. В этом помогут ментальные тренировки, дозированное чтение новостей, дыхательные практики, спорт», — подчеркнула Лоикова.

Профессиональные знания можно прокачать за счет прослушивания профильных подкастов, чтения блогов, обмена опытом с коллегами, заметила, в свою очередь, эксперт по менеджменту и личной эффективности Антонина Лебединская.

Грамотная прокачка ключевых навыков, полагают эксперты, позволит специалисту сохранить текущую, либо, при необходимости, найти новую работу, получать достойную зарплату.