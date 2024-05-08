Эксперт рассказала, на кого повлияет повышение МРОТ

Среди категорий, которых коснется увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч в месяц к 2030 году, – получатели социальных пособий и работники бюджетной сферы. Об этом заявила эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих, передает агентство «Прайм».

С соответствующим поручением ранее выступил глава государства Владимир Путин. Он подписал указ, в соответствии с которым МРОТ к указанному периоду должен увеличиться вдвое по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.

Рыжих напомнила о том, что МРОТ используют для определения размеров пособий – по беременности и родам, детских, федеральных и региональных доплат к пенсиям, пособий по инвалидности и так далее. По словам собеседницы, оплата труда работников бюджетной сферы тоже зависит от МРОТ, поскольку рассчитывается с учетом средних доходов по регионам.

При этом работодатели в негосударственном секторе при выплате зарплаты не ориентируются на МРОТ, в большинстве сфер деятельности работники и так получают зарплату, больше его размера. Напомним, что в текущем году МРОТ установлен на уровне 19 242 рублей.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что введение почасовой оплаты труда в России будет стимулировать рост производительности и эффективности на предприятиях. По его мнению, это сделает более предсказуемым экономическое прогнозирование для работодателей.