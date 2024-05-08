Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, юрист Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером прокомментировал новые планы российских властей по борьбе с мошенниками.

В России в ближайшее время может появиться механизм одобрения финансовых операций родственниками или доверенными лицами клиентов банков, сообщила ранее газета «Известия». По данным издания, Государственная дума во время весенней сессии рассмотрит инициативу о внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности». Законопроект предусматривает введение дополнительного подтверждения банковских операций, которые по желанию клиентов будут одобрять их родственники либо доверенные лица. В связи с этим 13 системно значимых кредитных организаций страны будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое в течение 12 часов сможет отклонить или подтвердить финансовую операцию. В случае отсутствия реакции доверенного лица банк откажет в проведении трансакции.

Если говорить о кредитах, то данное требование будет полезно только для определенной категории людей, распространять его на все категории граждан было бы абсурдно. Если мы возьмем экономически активное население, людей в возрасте 35-40 лет, то как это будет выглядеть, когда молодая семья пытается получить кредит, и ее членам необходимо получить разрешение у родственников? Как это будет противодействовать телефонному мошенничеству? Но если речь идет о пожилых людях, о пенсионерах, которые зачастую проживают одни, то здесь информирование их родственников будет полезным и поможет профилактировать данную проблему. То есть цель инициативы – это именно информирование родственников о том, что, например, их бабушка или дедушка пытается получить в банке крупную сумму, и в таких случаях возникает вопрос – зачем она ему так резко понадобилась. Тут нужно время, чтобы успеть связаться с человеком, выяснить причину его действий и так далее. То есть здесь социальный аспект будет играть полезную роль, для определенных категорий граждан инициатива будет полезной. Генрих Девяткин Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ

Говоря о 12-часовом периоде, в течение которого предлагается подтверждать финансовую операцию родственника, эксперт напомнил, что, согласно статистике, почти 70% россиян в 2023 году сталкивались с телефонными мошенниками.

«То есть порядка 100 млн человек из числа экономически активного населения хотя бы раз получали звонок с попыткой совершить телефонное мошенничество. Из них около 10%, то есть 10 млн человек, отдали свои средства – где-то это 1 тыс. рублей, где-то это 1 млн рублей, все зависит от конкретного случая. И 12 часов – это тот срок, которого, как правило, достаточно, чтобы связаться с близким человеком, чтобы узнать, все ли у него в порядке, случилась ли какая-то проблема и так далее. Конечно, когда пожилой человек ведет себя странно, когда он не объясняет, зачем пытается взять в банке крупную сумму, то на это нужно реагировать. Ведь одна из применяемых мошенниками схем заключается в том, что они звонят пожилому человеку и строят с ним разговор по принципу того, что он выполняет какое-то государственное задание, и он не может никому об этом рассказывать… Думаю, 12 часов здесь будет достаточно, чтобы выяснить все детали происходящего. Более длительный период будет сказываться на комфорте при получении средств теми людьми, которым они действительно нужны», - отметил эксперт, напомнив, что в настоящее время банки уже проверяют и блокируют нетипичные для их клиентов или просто подозрительные операции.

Девяткин вместе с тем высказался о связи инициативы по согласованию финансовых операций с родственниками клиентов со вступающими в силу в марте следующего года законом о самозапрете на кредиты.

«Видимо, в этот промежуточный этап - до 1 марта 2025 года - государство предлагает гражданам защитить себя дополнительно. И я прекрасно понимаю людей, которые будут ставить блокировки. Возможно, я сам к этому прибегну, поскольку не могу быть уверенным в том, что мой банковский аккаунт не взломают. Ведь если злоумышленники взламывают даже аккаунты специалистов по информационной безопасности, то чего уж говорить об обычных пользователях», - заключил специалист.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием видеосвязи.