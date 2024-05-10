Депутат рассказал, как докупить несколько лет стажа для начисления пенсии

Самозанятые могут приобрести до 15 лет стажа, а все остальные категории граждан - 7,5 лет, рассказал "Российской газете" депутат Госдумы (фракция "Единая Россия"), член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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"Добровольное пенсионное страхование предоставляет возможность гражданам, у которых не хватает обязательного стажа для назначения страховой пенсии, заключить договор с Социальным фондом России и уплатить добровольные страховые взносы. Один год страхования и уплаты взносов позволяет получить только один год стажа. Сумма добровольных страховых взносов определяется гражданином самостоятельно, но есть минимальное и максимальное значение. В 2024 году минимальный годовой взнос составит 50 798 тысяч рублей. За такую сумму будет начислен один год стажа и пенсионные коэффициенты, что приближает к назначению страховой пенсии. Если же заплатить больше минимального взноса, то повысятся пенсионные коэффициенты, но период стажа все равно останется один год. Оплата взносов может производиться на протяжении нескольких лет", - уточнил депутат.

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Например, если планируется засчитать 2024 год в стаж, нужно уплатить взносы в этом году. Если же планируется засчитать в стаж 2025 год, то необходимо иметь действующий договор добровольного страхования в 2025 году и уплатить взносы за этот период. Важно отметить, что засчитать в стаж для пенсии годы до 2023-го уже невозможно, если в эти годы не платили добровольные взносы.