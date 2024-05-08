Российские банки могут обязать согласовывать кредиты с родственниками клиентов

В России в ближайшее время может появиться механизм одобрения финансовых операций родственниками или доверенными лицами клиентов банков. Об этом сообщает газета "Известия". Государственная дума во время весенней сессии рассмотрит инициативу о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности". Законопроект предусматривает введение дополнительного подтверждения банковских операций, которые по желанию клиентов будут одобрять их родственники либо доверенные лица. В связи с этим 13 системно значимых кредитных организаций страны будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое в течение 12 часов сможет отклонить или подтвердить финансовую операцию. В случае отсутствия реакции доверенного лица банк откажет в проведении трансакции. Нововведение направлено на дополнительную защиту граждан, в первую очередь, пожилого возраста, от мошеннических действий. До этого сообщалось, что Сбербанк сохранил дневные ограничения на денежные переводы.