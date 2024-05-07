Путин поручил повысить МРОТ до 35 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин поручил повышать МРОТ опережающими темпами, к 2030 году он должен вырасти как минимум вдвое - до 35 тыс. рублей. Такая задача сформулирована в новом майском указе главы государства.

"Обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц", - указано в документе.

Такие целевые показатели будут характеризовать выполнение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".