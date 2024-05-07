Экономист рассказал, стоит ли ждать укрепления рубля

До конца весеннего периода российская валюта будет демонстрировать укрепление позиций. Таким прогнозом в беседе с «Известиями» поделился экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Собеседник указал на высокую волатильность на валютном рынке РФ в настоящий момент. Это связано с дисбалансом спроса и предложения, пояснил он.

Лобода отметил, что к началу мая равновесным уровнем для доллара выступает 93 рубля. Решение Банка России стать чистым продавцом валюты по 7 июня окажет положительное воздействие на рубль, считает эксперт.

«До конца весны российский рубль с уверенностью может продолжить укреплять свои позиции. При этом минимальная цена доллара смотрится на оценке 88,5 рублей», — подчеркнул экономист.

По его словам, если к концу этой недели доллар опустится ниже 91 рубля, то укрепление российской валюты в середине мая будет весьма заметным. Более широкий диапазон для доллара в мае составляет 88,5–94 рубля, указал Лобода.

По данным сайта Мосбиржи, курс доллара сейчас находится в районе 91,1 рубля.