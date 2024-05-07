В России повысили порог для возбуждения дела о банкротстве юрлиц

В России приняли закон о значительном увеличении размера минимального долга для начала процедуры банкротства юридических лиц. Сумма повысилась с 300 тыс. рублей до 2 млн рублей, передает «Коммерсант».

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Мера принята для улучшения процедуры рассмотрения дел о банкротстве арбитражными судами, упрощения порядка рассмотрения требований кредиторов и унификации процедуры обжалования судебных актов.

Эксперты одобряют инициативу, однако увеличение порогов оценивают по-разному. По мнению некоторых из них, для банкротства юрлиц и новый порог невысок, но есть риск негативных последствий для кредиторов из числа малого бизнеса.

Специалисты выступают за изменение правил банкротных торгов и предоставление суду возможности «не вводить процедуру наблюдения».

Ранее сообщалось, что, по данным «Федресурса», за первые три месяца текущего года процедура внесудебного банкротства начата в отношении 12,6 тыс. человек. Так, рост стал пятикратным в сравнении с уровнем аналогичного периода 2023 года.