Инвесторов пытались обмануть с помощью дипфейков

В старейшей в Индии Бомбейской фондовой бирже (BSE) указали на растущую опасность дипфейков. По словам главы организации Сундарарамана Рамамурти, недавно злоумышленники использовали его изображение в попытках обмануть общественность и сотрудников биржи, передает Financial Times.

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В публикации говорится, что мошенники от лица Рамамурти за счет новейших технологий обращались к людям с просьбой присоединиться к сообществам инвесторов. Это побудило главу фондовой биржи подать жалобу в правоохранительные органы.

В BSE утверждают, что их ресурсы для борьбы с мошенничеством ограничены, при этом многие аферы происходят с IP-адресов за пределами Индии. Так, идентификация аферистов является сложной процедурой.

Дипфейк является методом создания поддельного медиаконтента (аудио, изображения или видео) с помощью алгоритмов глубокого обучения.

Ранее сообщалось, что, по данным RTM Group, в январе злоумышленники провели более 2 тыс. атак на россиян с помощью дипфейков. Как отмечалось, около 70% обманов нацелены на граждан: для выманивания денег генерируются голоса родных и знакомых.