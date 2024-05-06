В России ограничат комиссии за снятие денег с кредиток

Банк России планирует ограничить комиссии за снятие средств с кредитных карт. В настоящее время прорабатываются необходимые для этого механизмы, пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ.

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Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов заявил, что введение рыночной комиссии за снятие денег с кредиток является оправданной мерой. Однако, по словам собеседника, как только ее размер превышает определенный уровень, то это становится экстрадоходностью. В таких случаях комиссия должна быть включена в полную стоимость кредита, добавил специалист.

В публикации говорится, что некоторые финансовые организации теперь «прячут» дополнительную доходность в комиссии за снятие наличных с кредиток. Эти практики хотят ограничить, отметили в регуляторе.

В материале подчеркивается, что сегодня подобная комиссия в среднем составляет от 4 до 6 процентов. В большинстве случаев она предполагает еще и фиксированный платеж за операцию, пишет издание.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин заявил агентству «Прайм», что в настоящее время банки активно навязывают клиентам кредитные карты, по которым дают в долг небольшие суммы под высокий процент. Они получают вознаграждение за каждую операцию, поэтому побуждают граждан тратить деньги, подчеркнул он.