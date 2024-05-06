Россиян предупредили о новой схеме мошенников к 9 Мая

Мошенники могут обманывать пенсионеров, обещая денежные выплаты к 9 Мая.

"В преддверии 9 мая самой распространенной легендой, как и в прошлые годы, выступили обещания праздничных выплат (от президента, от правительства, от глав регионов – суммы и источники разнятся при сохранении сути обмана). Конечно, большинство пенсионеров, живущих на пенсию, ищет и радуется любой финансовой поддержке", - рассказала РИА Новости куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.

По ее данным, уже сейчас есть истории, когда мошенники, обещая праздничную выплату, просили или же предварительную оплату услуг сопровождения (комиссии), налога, или же персональные данные (реквизиты банковских карт, удостоверений, социальной карты). Также Храпунова предупреждает, что можно ожидать и компрометации аккаунта "Госуслуг".

"Как обычно, мы предостерегаем всех от безоговорочной веры в то, что говорят незнакомцы по телефону, кем бы они ни представлялись (часто мошенники называют себя представителями социальных служб)", - сказала Храпунова.

Мошенники начали рассылать письма о «налоге на СВО»

Эксперт призывает самостоятельно проверить на официальных сайтах ведомств любые обещания, не переходить по ссылкам, которые могут прислать злоумышленники.

Ранее «СП» писала, что Telegram-канал известной балерины Анастасии Волочковой взломали неизвестные, организовав «сбор» средств для «бойцов СВО».