ЦБ разрешил российским инвесторам выводить доходы со счетов типа «С»

Согласно решению ЦБ, со 2 мая резиденты могут списывать ранее полученные выплаты по ценным бумагам с банковских и брокерских счетов типа ”С”. Для этого необходимо, чтобы после 1 марта 2022 года не было операций с этими бумагами с недружественными иностранцами без согласия российских властей. Также нужно предоставить документы, подтверждающие право на перечисление средств, в банк, у которого открыт счет. Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора. На него обратили внимание “Ведомости”.

Счета типа «С» были введены в России после начала спецоперации на Украине для «заморозки» средств «недружественных» нерезидентов в ответ на иностранные санкции. «Недружественные» нерезиденты не могут выводить денежные средства с этих счетов. С марта 2022 года на них поступают все выплаты в пользу нерезидентов (дивиденды, проценты, погашения). Таким образом, средства, которые находятся на таких счетах остаются заблокированными в периметре счетов типа «С», открытых в балансах российских участников финансового рынка, и не могут быть выведены за пределы России.

По расчетам главного аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктора Тунева представленным в 2022 году, в 2023-м средства на счетах типа «С» могут достигать порядка 1 трлн рублей. Эта цифра корреспондируется с объемом средств — 1,2 трлн рублей, который отражен на 31 декабря в виде денежных средств на балансе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Именно средств на счетах типа «С» иностранцев будут использованы для обмена на заблокированные активы российских инвесторов, первая фаза которого стартовала в конце марта.

Новое решение Банка России не связано с мартовским указом президента № 198, уточнил “Ведомостям” представитель регулятора. Согласно этому указу, если выплаты по бумагам зачислены на счет «С» иностранного номинального держателя или платежного агента до дня вступления в силу документа (19 марта 2024 года), владелец-резидент вправе получить причитающиеся ему выплаты за счет средств со спецсчетов. Однако, указ затрагивает только российские акции, корпоративные и государственные облигации, централизованный учет прав на которые осуществляется российским депозитарием. Также под действие указа подпадают ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российского акционерного общества, и еврооблигации, с которыми связаны обязательства российского юридического лица.

Притом ждать скорой разблокировки активов не стоит: в России пока не удастся сформировать достаточно спроса на акции иностранцев, которые заблокированы на счетах «С», для обеспечения справедливой цены на них, если одновременно и при появлении такой возможности сразу много инвесторов захочет их продать, говорил в феврале председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. Площадка уже контактирует с ЦБ по этому вопросу, указывал он.