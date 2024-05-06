В России предсказали резкое подорожание баранины

В России осенью баранина подорожает как минимум на 150-200 рублей за килограмм в зависимости от региона, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на президента Национального союза овцеводов Харона Амерханова.

По его словам, основная волна подорожания ожидается к концу лета — началу осени. Вероятнее всего, до конца текущего года средняя стоимость баранины поднимется до 650-750 рублей, а в некоторых регионах может уйти и за тысячу.

В производстве баранины в России несколько лет наблюдается стагнация при растущих запросах от граждан на этот вид мяса. Сейчас производится около 215 тонн баранины, поголовье овец не превышает 20 миллионов. Это является одной из причин повышения цены на баранину. Амерханов указал, что производство баранины в России — чуть ли не единственная сельскохозяйственная отрасль, которая не зависит целиком от импорта и поэтому защищена от различных потрясений. Кроме того, в настоящее время Национальный союз овцеводов при поддержке Минсельхоза РФ работает над стратегией развития отрасли, где одна из задач — удвоить производство баранины к 2030 году.

В марте 2024 года индекс цен на баранину парную, остывшую или охлажденную вырос по сравнению с соответствующим месяцем 2023 года на 33,2%. Индекс цен на замороженную баранину вырос на 41,5% по сравнению с мартом предыдущего года.