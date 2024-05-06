Россиянам захотели разрешить выбирать место уплаты НДФЛ

ЛДПР разработала законопроект, позволяющий россиянам выбирать место уплаты НДФЛ — по месту проживания сотрудника или по адресу регистрации работодателя. Об этом сообщили «Известия».

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Отмечается, что сейчас налог уплачивает организация по месту своей регистрации. При этом зачастую они нанимают сотрудников из других регионов на удаленную работу. В связи с этим партия считает целесообразным разрешить гражданам выбирать места уплаты налога.

«Для людей важно качество жизни в их городе или поселке. Именно поэтому столько внимания вызывают голосования по благоустройству, общественные слушания. Люди хотят быть вовлеченными в процесс принятия решений. И понимать, на что идут их налоги. Поэтому мы считаем справедливым дать возможность платить налоги в том регионе, где человек проживает», — пояснил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках съезда РСПП предприниматели хотят в том числе обсудить налоговые льготы, заморозку фискальной нагрузки со следующего года и смягчение экспортной пошлины, которая зависит от курса российской валюты.