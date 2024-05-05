Для некоторых россиян услуги ЖКХ станут дешевле

С 1 июля 2024 года некоторые россияне смогут оплачивать коммунальные услуги и пени за просроченные платежи без банковской комиссии. Правительство утвердило категории людей, которые смогут воспользоваться льготой. Кто сможет сэкономить при оплате ЖКУ и как это сделать, разбиралась «Парламентская газета».

Когда нельзя выбрать банк

Если человек оплачивает коммуналку в отделении банка, на почте или через терминал, ему придется заплатить еще и комиссию. Без нее заплатить за воду и свет можно только через банковские приложения. В декабре прошлого года президент подписал закон об отмене банковских комиссий для людей, которым необходима особая социальная поддержка. У закона был долгий путь — документ внесли на рассмотрение Госдумы еще в 2020 году. Отменить комиссию планировали для всех россиян, но пришлось искать компромисс с банками. В итоге с 1 июля 2024 года отмена коснется только льготников.

В Правительстве утвердили категории людей, которые смогут воспользоваться льготой. Соответствующее распоряжение 30 апреля опубликовано на сайте кабмина. В перечень вошли:

члены многодетной семьи старше 18 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

В первую очередь льгота ориентирована на людей, которые не могут оплачивать коммунальные платежи онлайн или не имеют возможности выбирать банки, не взимающие комиссию, объяснила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В основном это пожилые россияне, живущие в сельской местности, у них не так много вариантов при выборе банка. А вот в крупных городах многие банки уже позволяют оплачивать ЖКУ без комиссии по своей инициативе.

В среднем комиссия составляет от одного до трех процентов, напомнила парламентарий. Но если человек оплачивает коммуналку наличными, банк может установить и фиксированную сумму. Например, сельские пенсионеры оплачивают небольшую сумму за электроэнергию, но комиссия при этом может доходить до 20—40 процентов от платежа.

Пока не ясно, понадобится ли заявление на получение льготы или платежные агенты сами выявят людей, имеющих на нее право: документ эти нормы не устанавливает.

Скидка или компенсация

Льготные категории россиян имеют право на скидку или компенсацию при оплате коммуналки. Если человеку положена скидка, она будет учтена в квитанции на оплату. Если же льготник имеет право на компенсацию, он оплатит счета полностью, а позже ему вернут часть платы.

На льготы могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны, Герои Труда, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, инвалиды войны, чернобыльцы, учителя сельских школ, инвалиды и другие категории россиян.

Скидка зависит от категории и чаще всего составляет 50 процентов от платы за услуги. Например, государство компенсирует половину расходов чернобыльцам и ветеранам боевых действий. Некоторых льготников полностью освобождают от оплаты коммунальных услуг, как Героев СССР и России или Героев Труда.

Регионы могут установить и свои категории людей, которые нуждаются в поддержке, включив в них пенсионеров, семьи с детьми-инвалидами, детей-сирот.

Кроме того, любой россиянин может оформить субсидию на коммунальные услуги, если на их оплату уходит 22 процента бюджета. В некоторых регионах эта норма еще ниже. И льготы, и субсидии можно оформить в соцзащите, МФЦ или через портал госуслуг.