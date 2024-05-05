У россиян появится способ оплатить дорогостоящее лечение

Оплатить некоторые виды дорогостоящего лечения предложено за счет долгосрочных сбережений в негосударственном пенсионном фонде. Причем накопленные деньги могут перевести как медучреждению, так и самому участнику программы. Соответствующий проект постановления Правительства до 7 мая проходит общественное обсуждение. «Парламентская газета» выяснила подробности и нашла еще варианты, которые помогут найти деньги на спасение жизни.

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Забрать досрочно

Программа долгосрочных сбережений действует в России с 1 января 2024 года. Накоплениями, размещенными в НПФ, можно воспользоваться не раньше чем через 15 лет или по достижении 60-летнего возраста у мужчин и 55-летнего у женщин. Забирать деньги раньше этого срока невыгодно, так как будет потерян не только доход, но и средства, вложенные государством в качестве софинансирования. Но есть исключение — забрать всю сумму или часть накоплений без утраты процентного дохода можно при потере кормильца или для оплаты дорогостоящего лечения.

В ноябре прошлого года Правительство определило перечень видов такого лечения. Он состоит из 18 пунктов. В их числе, например, лечение онкологии, инфарктов и инсультов, туберкулеза, осложненных форм диабета и трансплантация органов.

Проект постановления Правительства, размещенный сейчас на портале проектов нормативных правовых актов, определяет порядок выплаты выкупной суммы участнику программы долгосрочных сбережений. В случае принятия правила вступят в силу с 1 июля этого года.

Не более остатка средств на счете

В пояснительной записке указано, что НПФ может направить средства «на оплату дорогостоящего лечения как на счет медицинской организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих медицинскую деятельность на оказание платных медицинских услуг, на осуществление назначенного лечения, так и на счет самого участника в целях покрытия его расходов на оплату дорогостоящего лечения, а также в случае потери кормильца участника».

Минфин, помимо правил, представил также форму справки об оказании платных услуг и порядок ее заполнения. Размер выкупной суммы планируют определять исходя из стоимости указанного в справке лечения, а в случае потери кормильца — из размера, указанного в заявлении, «но в обоих случаях не более остатка средств на счете долгосрочных сбережений участника».

Рынок платной медицины растет достаточно большими темпами, и использование средств из долгосрочных сбережений на оплату этих услуг будет востребовано, считает член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов.

«Многие люди предпочитают получать услуги в коммерческих медицинских организациях. Это заметно и по количеству людей, использующих налоговый вычет за оплату лечения», — пояснил депутат «Парламентской газете».

Минус НДФЛ

Налоговый вычет — еще один способ вернуть себе часть денег, потраченных на лечение в частных клиниках. Фаррахов напомнил, что получить его можно не только за себя, но и за супруга, престарелых родителей и детей.

«Налоговая служба существенно сократила бюрократию в этом вопросе, автоматизировало услугу, и сумма вычета стала существенно больше», — подчеркнул он.

С этого года вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ можно с лечения на сумму до 150 тысяч рублей. Кроме того, 13 процентов налоговая вернет со всей суммы, потраченной на определенные виды дорогостоящего лечения. В этом перечне 27 пунктов: от протезирования зубов и суставов, до лечения бесплодия и злокачественных заболеваний. Вернуть можно также 13 процентов с суммы, потраченной на медикаменты или страховые взносы по договору дополнительного медицинского страхования на себя или членов семьи.

Если деньги требуются срочно, за получением вычета можно обратиться к работодателю в том же году либо в следующем — через личный кабинет на сайте налоговой.

Выгода от страхования

К дорогостоящему лечению можно подготовиться заранее, оформив добровольное медицинское страхование. Цена страховки зависит от возраста клиента, текущего состояния здоровья, перечня рисков, включенных в полис, и тарифа страховой компании. Отдельные программы разработаны для студентов, пенсионеров, детей и семей. Есть, например, ДМС с ведением беременности, стоматологией, онкологией, скорой помощью, вызовом врача на дом и телемедициной.

На финансовом маркетплейсе есть около 30 популярных страховок от разных компаний. К примеру, ДМС только с телемедициной стоит около двух тысяч рублей в год. А самая востребованная страховка для людей не старше 69 лет, включающая амбулаторно-поликлиническое лечение, вызов врача на дом, скорую помощь и экстренную госпитализацию, стоматологию и телемедицину и даже массаж и мануальную терапию, на общую страховую сумму до 6 миллионов рублей — от 43,5 тысячи рублей в год.

Такая страховка особенно привлекательно выглядит в составе соцпакета от работодателя. По данным Центробанка, в третьем квартале прошлого года компании заключили почти в три раза больше договоров ДМС, чтобы «удержать и привлечь работников в условиях дефицита на рынке труда».