Минфин разработал порядок получения досрочных выплат пенсионных сбережений

Воспользоваться своими долгосрочными сбережениями в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) раньше положенного можно будет при возникновении особых жизненных обстоятельств — для оплаты дорогостоящего лечения, в частности. Порядок таких выплат содержится в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия он вступит в силу с 1 июля.

В пояснительной записке к документу указано, что НПФ может направить средства «на оплату дорогостоящего лечения как на счет медицинской организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих медицинскую деятельность на оказание платных медицинских услуг, на осуществление назначенного лечения, так и на счет самого участника в целях покрытия его расходов на оплату дорогостоящего лечения, а также в случае потери кормильца участника».

Минфин помимо правил представил также форму справки об оказании платных услуг и порядок ее заполнения. Размер выкупной суммы планируют определять исходя из стоимости указанного в справке лечения, а в случае потери кормильца — из размера, указанного в заявлении, «но в обоих случаях не более остатка средств на счете долгосрочных сбережений участника».

Рынок платной медицины растет достаточно большими темпами и использование средств из долгосрочных сбережений на оплату этих услуг будет востребовано, считает член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов.

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