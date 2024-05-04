Россиянам назвали способ распознать финансовую пирамиду

Доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова рассказала, каким образом россияне могут распознать финансовую пирамиду. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

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Копылова напомнила, что одним из важнейших принципов финансов является принцип двойной записи.

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«Любая инвестиция — это требования инвестора и чьи-то обязательства. Вопрос только чьи?» — отметила она.

Эксперт уточнила, что в добросовестных компаниях обязательства берут на себя депозитарии. При этом в случае пирамиды депозитариями служат люди или компании с неизвестными бенефициарами, которые скрываются за рекламой. Поэтому отсутствие депозитария у инвесткомпании Копылова назвала признаком пирамиды.

Ранее в Центробанке заявили о резком увеличении числа финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. По итогам трех месяцев регулятор обнаружил 1787 субъектов незаконной деятельности.