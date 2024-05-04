В Госдуме рассказали, кому еще увеличат пенсии в этом году
Увеличение военных пенсий на 4,5 процента ожидается с 1 октября 2024 года. Об этом рассказал члена комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб.
Она отметила, что на данный момент средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей. По ее словам, последний раз военные пенсии увеличивались 1 октября 2023 года, и сразу на 19,5 процента, сообщает РИА Новости.
В России для военнослужащих действуют особые правила выхода на пенсию. В частности, пенсия за выслугу лет назначается после 20 лет службы. Помимо этого жалование может быть назначено в возрасте 45 лет, если общий трудовой стаж составит 25 лет. Некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на заслуженный отдых.
Ранее россиянам напомнили, кому повысят пенсию в мае. Это коснется работников угольной промышленности и летчиков гражданской авиации, а также россиян, которым исполнилось 80 лет. Также дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей получат ветераны ВОВ, труженики тыла и другие категории граждан.
В 2024 году для получения страховой пенсии потребуется минимум 15 лет стажа и от 28,2 пенсионного коэффициента, а в 2025 году минимум по баллам вырастет до 30. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
За минувшие десять лет показатель прожиточного минимума для пенсионеров в России увеличился на 6892 рубля. Сейчас он составляет порядка 13 290 рублей. Об этом сообщила кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.