Россияне бросились скупать садовую технику. О выросших тратах населения на облагораживание участка пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса STARWIND.

По данным компании, почти 22 процента респондентов каждую весну закладывают в бюджет эту статью расходов. За последние два года о необходимости приобрести садовую технику задумалось 46 процентов опрошенных. Больше половины россиян признались, что в этом году подготовка к дачному сезону потребовала больших затрат — рост расходов отмечает каждый пятый.

Цены имеют превалирующее значение при выборе садовой техники для трети россиян. 22 процента покупателей готовы пренебречь ценником ради любимого бренда, а 17 процентов в принципе предпочитают дорогостоящую технику низкобюджетной.

Помимо садовой техники, которой затоварилось 45 процентов участников опроса, дачники раскупали удобрения (42 процента от общего объема покупок), инвентарь и саженцы (43 процента). Садовую мебель и декор приобретают 43 процента респондентов. 35 процентов россиян активно берут стройматериалы для дачи.

Ранее рейтинг самых популярных товаров среди дачников возглавили украшения для садовых участков. Спрос на товары для ландшафта поднялся на 66 процентов. Еще одной категорией товаров, которой стали чаще интересоваться россияне, стало садовое освещение.