Росстат изменит оценку доходов россиян

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена изменить методику исследований финансового положения россиян. Об этом свидетельствует содержание контракта, размещенного на портале госзакупок — «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по проведению выборочных наблюдений домашних хозяйств в условиях неполноты основы выборки и [при] ограниченных возможностях сбора первичных данных (этап 2024 года)». На него обратила внимание газета РБК.

Работа над контрактом, стоимость которого 6 млн рублей, предполагается до середины ноября 2024 года.

Целями новой разработки являются достижение полноты выборки и повышение результативности сбора первичных данных в рамках выборочных наблюдений доходов и расходов домашних хозяйств.

Для этого служба готовится:

Внедрять интегрированные системы сбора даных о расходах — от исполнителя контракта требуется разработать рекомендации по систематизации сбора данных о тратах населения. Она должна совмещать как опросный метод, так и «внешние источники информации».

Сегодня Росстат определяет показатели расходов домашних хозяйств на основе ежеквартального опроса, а также дневниковых записей 48 тысяч респондентов, приводит издание комментарий Росстата. Кроме того, служба не против использовать большие объемы данных о совершенных покупках, которые аккумулируются торговыми сетями и банками.

Однако использование внешних источников осложняется тем, что придется иметь дело с банковской тайной, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Кроме того, он напоминает, что ограничены возможности учета наличных расчетов и транзакции в цифровых валютах.

Повышать точности измерений домохозяйств с высокими доходами — подрядчику придется работать над минимизацией ошибок выборки, возникающей в связи с отсутствием ответов, следует из закупки. В частности — повысить охват домашних хозяйств с «относительно высокими доходами», а также ответить на вопрос, как, используя данные для сравнительного анализа, можно устранить ошибки или неполноту регистрации данных о расходах домохозяйств всех категорий.

«Высокодоходные домохозяйства во всем мире относятся к труднодоступным группам населения. В то же время доход домохозяйства определяет широкий спектр поведенческих и социально-экономических особенностей», — отметили в пресс-службе Росстата.