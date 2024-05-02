Экономист рассказал, подорожают ли яйца к Пасхе

Эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов рассказал о том, стоит ли россиянам ждать подорожания яиц к Пасхе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Карпова, гипотетическое повышение цен на яйца должно было бы произойти две недели назад, однако этого не случилось. Эксперт считает, что теперь подорожание перед Пасхой выглядит маловероятным.

«Сомнительно, что они подорожают, потому что тренд на подорожание мог произойти уже недели две назад. Идет надлежащий надзор за ценообразованием на яйцо. Когда предложения достаточно, а спрос сохраняется или растет, как это было на Новый год, то растут и цены на продукт», — рассказал он.

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