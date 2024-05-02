Средние зарплаты россиян превысят 100 тыс. рублей к 2027 году

Среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) достигнет в 2024 году 84 тыс. рублей. В 2027 году она может подняться до 103 тыс. рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

По данным газеты, преодоление показателя в 100 тыс. рублей предполагают как оптимистичный, так и пессимистичный варианты прогноза.

Эксперты полагают, что рост зарплат обусловлен возникшим дефицитом кадров: в связи с дефицитом специалистов компаниям приходится платить больше. Они добавили, что в особенности остро нехватка сотрудников ощущается в промышленности.

Аналитики заметили, что оба сценария, подготовленных ведомством, предполагают, что инфляция в России ускорится, а курс рубля продолжит снижаться.

Директор ЦКИ Высшей школы экономики Георгий Остапкович пояснил, что реальные зарплаты будут зависеть от того, как поведет себя инфляция и экономика в целом.

По его мнению, зарплаты могут существенно вырасти в машиностроительной отрасли, в фармацевтике, в химической промышленности.