Эксперты рассказали, как выгоднее всего сохранять средства

Инвестиционные консультанты, опрошенные радиостанцией «Коммерсант FM», рассказали, как сейчас стоит сберегать капитал.

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По словам экспертов, депозиты – самый быстрорастущий класс активов. Собеседники редакции со ссылкой на данные платформы «Финуслуги» отмечают, что наиболее высокие ставки банки готовы предложить только на короткие сроки — до трех месяцев. В этом случае можно рассчитывать на среднюю доходность в 14,6%, подчеркивают специалисты.

В настоящее время, как отмечается в публикации, инвестконсультанты наблюдают увеличение спроса на валютные инструменты из-за ожидаемого снижения рубля.

По словам директора по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрия Полевого, в будущем для национальной валюты по-прежнему есть некоторый перечень рисков.

«Поэтому рациональный подход для любого инвестора — это иметь сбережения и в рублях. И это должна быть, наверное, большая часть, учитывая по-прежнему высокие ставки», — отметил специалист.

При этом, подчеркивается, что 20-30% активов стоит распределить в валюту либо валютный инструмент.

Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений россиян.