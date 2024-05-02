Эксперт напомнила о повышении тарифов ЖКХ 1 июля

В России летом ожидается плановый рост стоимости коммунальных услуг. Так, с 1 июля индексация тарифов составит от 4% до 15% в зависимости от региона, в среднем — 9,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта подразделения «Народный фронт. Аналитика» Ирину Блинкову.

Для Хакасии установили наиболее низкий индекс (4%), для Забайкальского края, напротив, — самый высокий (15%). В Москве тарифы увеличатся на 11%, в Московской области — на 10,7%, в Санкт-Петербурге — на 9,8%, а в Ленинградской области — на 10,2%.

По словам Блинковой, индексы не оказывают влияния на корректировку тарифов за содержание и ремонт жилья. Она пояснила, что решения об изменении платы за эти услуги принимают региональные власти или сами жители.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года вступают в силу изменения в нормативно-правовые акты, которые касаются защиты сведений о недвижимости и долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Также ранее стало известно, что более 233 млн рублей выделят Красноярскому краю на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства.