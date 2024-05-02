ВЦИОМ: Пасха входит в тройку наиболее важных праздников для россиян

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Пасха является третьим по важности праздником (29%) для россиян после Дня Победы (61%) и Нового года (58%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Пасха входит в топ-3 наиболее важных праздников для россиян (29%), уступая Дню Победы (61%) и Новому году (58%)", - сообщается на сайте ВЦИОМ.

Как следует из опроса, праздник Пасхи скорее утратил свой сакральный смысл. Так, Пасха является священным обрядом для 12% респондентов, тогда как две трети россиян (67%) относятся к этому празднику как к традиции - культурно-исторической (30%), семейной (24%) или же формальной (13%). Кроме того, у каждого десятого респондента (10%) Пасха ассоциируется с приятными приготовлениями к празднику.

Большинство респондентов (85%) ответили, что собираются праздновать Пасху. В числе наиболее распространенных праздничных традиций: приготовление пасхальных блюд (55%), посещение или приглашение гостей (36%), освящение угощений в церкви (20%) и поездки на кладбище (18%).

На вопрос о том, что именно празднуют в Пасху, чаще звучал правильный ответ - воскресение Иисуса Христа (42%). Затруднились с ответом 32% респондентов, 5% перепутали Пасху с Рождеством.

"За последнее десятилетие мы наблюдаем рост смысловой секуляризации этого праздника. Как и 6-7 лет назад, примерно каждый третий относит Пасху к числу главных праздников, тогда как число декларирующих приверженность православию за последние 7 лет заметно снизилось. Так или иначе, Пасха становится в значительной степени светским праздником, смысл которого - в воспроизводстве российской культурной идентичности", - подытожил результаты опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 21 апреля 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.