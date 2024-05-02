Россиянам перечислили запрещенные действия на даче

Россиянам нельзя превращать дачу в гостиницу или ферму, разводить на ней сорняки и копить мусор. Запрещенные действия на садовом участке перечислили россиянам опрошенные aif.ru юристы.

За нецелевое использование участка и сорняки (борщевик Сосновского, одуванчик и другие) штраф для владельца будет достигать 0,5—1 процент от его кадастровой стоимости (но не менее 10 тысяч рублей). Если стоимость недвижимости не определена, то размер взыскания будет в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей.

Помимо этого, наказание для дачников предусмотрено за несоблюдение пожарной безопасности (штраф до 20 тысяч рублей), разведение растений с наркотическими или психотропными веществами (3-5 тысяч рублей за каждый экземпляр или арест на 15 суток), мусор на участке (до 10 тысяч рублей), неправильно поставленный уличный туалет (до 5 тысяч рублей) и бурение артезианской скважины (до 5 тысяч рублей).

За выращивание ипомеи дачникам может грозить уголовная ответственность

Ранее дачникам посоветовали закопать в почву на участке использованную чайную заварку — она улучшит качество земли. Кроме того, чай разлагается не сразу, поэтому эффект от него будет длительным. При этом он абсолютно безопасен для огорода.