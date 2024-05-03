Названы города с самыми высокими доходами на душу населения

В Финуниверситете назвали города с самыми высокими доходами на душу населения
Москва, Санкт-Петербург, Реутов, Красногорск и Химки стали городами с самыми высокими доходами на душу населения в первом квартале по версии экспертов Финансового университета при правительстве РФ.
Как отмечается в исследовании (имеется в распоряжении "Российской газеты"), самый большой рост доходов по сравнению с первым кварталом 2023 года зафиксирован в таких городах как Камышин, Сызрань, Волгодонск, Норильск, Прокопьевск.
"Стоит пояснить, что денежные доходы - это совокупность зарплаты наемных работников, доходов от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальных выплат, таких, как пенсии, пособия, стипендии, доходов от собственности, дивидендов, процентов по вкладам, доходов по ценным бумагам, других инвестиционных доходов, а также прочих денежных поступлений. Проще говоря, у человека может быть только зарплата, которая и составляет весь его доход, а может быть прибыль от предпринимательской деятельности, или только пенсия и доходы от вкладов. Росстат регулярно дает средние зарплаты по регионам, однако средние доходы от нее довольно сильно отличаются. Да и доходы по городам он не считает. Так что наши данные, можно сказать, уникальные. Они получены по результатам математического моделирования, в основу которого положены данные по потребительскому поведению населения, собранные при помощи социологии", - поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Исследование показало, что среди городов с населением более миллиона человек по доходам лидируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В группе от 500 тысяч до миллиона жителей - Балашиха, Ярославль и Хабаровск. От четверти до полумиллиона - Химки, Мытищи и Подольск. А в группе городов с числом жителей от 100 до 250 тысяч - Реутов, Красногорск и Люберцы.
Однако, если брать не размер доходов, а их рост, картина будет совсем другая. По росту зарплат в первом квартале среди самых крупных городов лидируют Новосибирск, Челябинск и Омск. В группе от пятисот тысяч до миллиона - Тольятти, Набережные Челны и Астрахань. В городах, где проживают от четверти до полумиллиона человек, в лидерах Нижний Тагил, Нижневартовск и Череповец, в группе от 100 до 250 тысяч - Камышин, Сызрань и Волгодонск.
В городах, показавших самые высокие темпы роста доходов, часто имеются крупные машиностроительные предприятия, получившие в последние пару лет большой объем заказов. Или же крупные предприятия, занятые производством сырья для экономики, например, стали и нефти. Или же они вошли в число лидеров просто за счёт эффекта низкой базы- невысоких доходов, которые были в этих городах до начала нынешнего промышленного бума.
"На днях в СМИ были опубликованы оценки роста зарплат на ближайшие три года. Согласно этим оценкам, средние зарплаты к 2027 году превысят 100 тысяч рублей. На самом деле, это довольно осторожный прогноз, который предполагает невысокий рост реальных зарплат за вычетом инфляции. Согласно оценкам, которые мы делаем в Финансовом университете, прибавка в зарплатах будет выше. Этому будут способствовать продолжающиеся расходы бюджетных денег на чрезвычайные нужды и импортозамещение. Кроме этого, нехватка рабочих рук на рынке никуда не денется, она, наоборот, будет нарастать. Причина в том, что ежегодная прибавка молодежи в составе рабочей силы будет невысокой, а последнее советское поколение, вышедшее на рынок труда в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века, будет выходить на пенсию просто по причине возраста. Так что я бы ориентировался на среднюю зарплату до 115 тысяч рублей к 2027 году. Разумеется, какую-то часть прибавки съест инфляция, которую в ближайшие годы, по нашему мнению, подавить не удастся, однако реальная платежеспособность работающих россиян будет расти, наверное не менее чем на 5% в год. Соответственно, будут расти и доходы, так как зарплата - это их основная часть. К тому же, мы рассчитываем и на индексацию пенсий высшая инфляции, что также будет увеличивать реальную платежеспособность населения", - пояснил Алексей Зубец.