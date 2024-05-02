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Доверенности на открытие банковских счетов начали проверять активнее

Росфинмониторинг начал получать от нотариусов больше информации о «подозрительных» доверенностях на открытие банковских счетов. Представители финансовой разведки рассказали РБК, что с конца 2023 года было зафиксировано уже более двух тысяч таких доверенностей.

Доверенности на открытие банковских счетов начали проверять активнее
© РИА Новости

Теперь сотрудники Росфинмониторинга чаще проверяют нотариально заверенные доверенности, которые человек выдал третьим лицам на открытие банковских счетов от его имени. Российские нотариусы обязаны передавать в Росфинмониторинг информацию о сомнительных действиях клиентов.

Нотариусы направляют финаразведке данные, которые необходимы для идентификации клиента, его представителя, информацию о выгодоприобретателях и бенефициарах, а также данные о виде операции/сделки, их суммах и основаниях для их совершения. Также нотариусы описывают, почему сочли ситуацию подозрительной.

Глава управления Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что информация о сомнительных доверенностях позволяет финразведке бороться с дропами — подставными лицами, на чьи имена открываются счета для отмывания нелегально полученных/украденных денег. По словам Курьянова, нотариусы предупреждают финразведку, когда видят «определенную систематику» и «аномальную активность» организаторов теневых схем.

В Росфинмониторинге отметили, что сомнительные доверенности чаще всего выдают молодые люди в возрасте до 30 лет.

Управляющий партнер аудиторской компании Алексей Нестеренко рассказал РБК, что некоторые банки вообще не открывают расчетные счета по доверенности и требуют личного присутствия клиента. Эксперт Ассоциации банков России Анна Туркина добавила, что банковскому сообществу известно о проблеме «массовых доверенностей на одно лицо».

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) назвали особо подозрительными случаи, когда человек хочет выдать доверенность на открытие счетов без уточнения конкретных доверителей.

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