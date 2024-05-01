В России выросли акцизы на вино и шампанское

С 1 мая в России в разы вырос акциз на вино и шампанское. Такой Владимир Путин подписал еще в 2023 году, а сейчас он вступает в силу.

Таким образом, акциз на игристые вина, включая российское шампанское, увеличивается до 141 рубля за литр, а на вино — до 108 рублей за литр. До ставка была 45 и 34 рубля за литр соответственно. Рост предусмотрен и в будущем: с 1 января 2025 года акциз на вино вырастет до 112 рублей, с 1 января 2026 года — до 116 руб. Что касается шампанского, то с 1 января 2025 года она также поднимется: до 147 рублей, с 1 января 2026 года — до 153 рубля.

Ранее стало известно, что в 2023 году импорт тихого, игристого и крепленого вин в Россию вырос до 448 миллионов литров. В то же время из-за кратного увеличения пошлин на спиртное из недружественных стран россиян предупредили о возможном подорожании отечественных вин на 30 процентов в 2024 году.