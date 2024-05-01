Переводы между своими счетами в разных банках стали бесплатными

Комиссия за онлайн-переводы самому себе на счета в разных банках с 1 мая становится нулевой - по крайней мере, в рамках лимита в 30 млн руб. в месяц. Таким образом, должна окончательно исчезнуть проблема "зарплатного рабства" и повыситься свобода переводов крупных сумм денег (например, для покупки или продажи машины или жилья) на счет в наиболее предпочтительный для клиента банк.

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В рамках ежемесячного предела в 30 млн руб. никакой банк не сможет ограничить клиента ни по размеру, ни по числу операций по переводу денег самому себе. При этом правило с лимитом и отсутствием комиссии за перевод не будет работать в двух случаях. Это перевод непосредственно в банковском отделении в присутствии физлица или его представителя, а также перевод с помощью банковских карт по правилам платежных систем, в рамках которых их выпустили (то есть, по сути, перевод по номеру карты). В последнем случае не всегда удается определить, что человек делает перевод самому себе. Таким образом, бесплатно в рамках ежемесячного лимита в 30 млн руб. отправлять деньги между своими счетами можно будет через мобильный или интернет-банк.

Ранее бесплатный ежемесячный лимит переводов без комиссии и самому себе, и другим людям в другой банк составлял 100 тыс. руб. Он действовал в рамках Системы быстрых платежей (СБП) Банка России при переводе по номеру телефона. Теперь лимит увеличен и для переводов самому себе по номеру телефона, и по номеру счета. Для переводов другим лицам лимит не увеличивается. Ряд банков не стали ждать официального "дедлайна" 1 мая и отменили комиссии в апреле.

"Услуга переводов самому себе в другой банк достаточно популярная - ею пользуется 68% опрошенных. В основном клиенты пересылают деньги для выбора программ лояльности (41%) или условий по сберегательным продуктам (17%), погашения кредитов (26%), или в целом удобных сервисов другого банка (12%)", - отмечается в исследовании банков ВТБ и "Открытие".

Так, 27% опрошенных переводят сами себе в другие банки не более 5 тыс. руб. в месяц, 42% опрошенных - от 5 до 20 тыс. руб., 23% - от 20 до 50 тыс. руб., около 9% - свыше 50 тыс. руб.

Из этого фактически следует, что лимит в 30 млн руб. с лихвой покрывает практически любые потребности клиентов российских банков. В том числе должна окончательно уйти в прошлое и проблема "зарплатного рабства", когда деньги становятся "заложниками" в банке, выбранном работодателем. Отныне их можно будет свободно переводить без уплаты комиссий. В целом и месячный лимит в СБП в 100 тыс. руб. во многом снимал эту проблему, но в ряде северных регионов и в Москве средняя зарплата выше лимита переводов через СБП.

Комиссий не будет при переводах между своими счетами через мобильный или интернет-банк. Но не при переводах через офис или по номеру карты.

Кроме того, теперь стал возможным и перевод без потерь от продажи движимого и недвижимого имущества. Также без потерь можно будет переводить и сбережения - например, с накопительного счета в одном банке на накопительный счет в другом банке, где условия выгоднее.