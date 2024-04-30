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Кабмин утвердил категории граждан, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии

Правительство РФ утвердило перечень категорий граждан, которые смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Кабмин утвердил категории граждан, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии
© Российская Газета

Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно сообщению, льготы будут действовать с 1 июля 2024 года. Новшество касается не только оплаты услуг ЖКХ, но и пени за неполные и несвоевременные платежи без банковской комиссии.

В них включены:

  • многодетные родители,
  • пенсионеры,
  • инвалиды,
  • ветераны боевых действий,
  • члены семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий.

Как уточняется, подписанное распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, которые были приняты по указанию президента РФ Владимира Путина. О необходимости принятия таких изменений глава государства заявил в ходе "Прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции в декабре 2023 года.

В том же месяце был принят закон, по которому льготники не будут платить комиссию при оплате коммуналки - уточнялось, что их перечень установит правительство. Как говорилось в пояснительной записке к документу, от добавочных расходов решили избавить наиболее социально уязвимые категории граждан.

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