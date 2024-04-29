Названа стоимость набора «майского дачника» перед праздниками в России

Перед майскими праздниками «Индекс дачника» составил около 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные «Чек Индекс», пишут «Известия».

По данным исследователей, в такой такой набор входят инвентарь, семена, саженцы и садовая тачка, которые необходимы почти каждому дачнику с огородом.

В среднем за садово-огородный инвентарь (грабли, лопаты и т. п.), саженцы, рассады и семена россияне в апреле тратили 2 534 рубля, а годом ранее этот набор стоил 1946 рублей. Покупка тачки или тележки увеличило расходы еще в среднем на семь тысяч рублей.

В пресс-службе Fix Price подсчитали, что в 2024 году заметно вырос спрос на семена цветов и овощей, он на 30% выше, чем в прошлом году. Также у дачников пользуются популярностью садовые опрыскиватели, шланги для полива, грабли и лопаты, тележки и тачки, секаторы и сучкорезы.

До этого «Газета.Ru» сообщила, что почти половина — 49% — россиян в майские праздники останутся дома. Чаще всего такой ответ давали жители Дальневосточного федерального округа. Меньше всех дома хотят праздновать жители Приволжского федерального округа — они чаще остальных отвечали, что поедут на дачу. Всего за город планируют уехать 30% опрошенных. В путешествие по России отправятся 9%, за границу ― 1%.