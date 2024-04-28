Почему не стоит выбрасывать кассовые чеки

Наличие кассового чека позволяет быстро и без хлопот вернуть или обменять ранее купленный товар.

Об этом рассказала юрист Елена Кудерко, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Финансы Mail.ru».

По её словам, любой кассовый чек — это по сути бумажная форма договора купли-продажи. В нём отражена дата и место заключения покупки товара или услуги, их стоимость, а также зафиксировано выполнение обязательств по продаже.

В этой связи, эксперт рекомендовала россиянам хранить продуктовые чеки до пары дней, чеки за одежду — на протяжении двух недель, а чек на крупную бытовую технику должен храниться в течение как минимум трёх лет.

Чеки также пригодятся при разделе супружеского имущества. С их помощью можно подтвердить не только стоимость товара, но и дату приобретения, а иногда источник средств для оплаты. В некоторых случаях можно доказать и то, что вещь приобретена до брака.

При определении размера алиментов в твёрдой денежной сумме чек будет подтверждать расходы на ребёнка: посещение кружков и секций, оказание медицинской помощи, рассказала эксперт, объяснил, почему не стоит выкидывать расчётные документы.